【MLB】オリオールズ2ー1ドジャース（9月5日・日本時間6日／ボルティモア）

【映像】大谷がキレた？一瞬見せた表情

9月5日（日本時間9月6日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が100マイル超えの剛速球を連発した場面が話題となっている。

4回裏・オリオールズの攻撃、無死2塁の場面で迎えた5番のコルトン・カウセルに対して大谷は、初球のみど真ん中へと158km/hの剛速球を投じてファウルを打たせるも、そこから外角高め＆内角低めにボールを集める配球に。3球目、内角低めに投じたワンバウンドのカーブを、キャッチャーのダルトン・ラッシングが捕り損ね、暴投という形で二塁走者のライアン・マウントキャッスルに三塁進塁を許したものの、ここからが投手・大谷が“着火”。

この場面で大谷は、4球目162km/h、5球目163km/hと、“病み上がり”とは思えぬ力強さで“100マイル超え”の剛速球を連発。そしてフルカウントで迎えた勝負の9球目、大谷が投じたのは外角高めのボールゾーン、162km/hへの剛速球。この1球に、カウセルはバットが止まらず、空振り三振。ピンチで急速にギアを上げる大谷の鬼気迫る投球が印象的な場面となった。こうした大谷の気迫あふれる“100マイル超え連発”の投球にファンからは「怒ってる？」「怖すぎ」「止めらんねえ」「怒りの100マイル連発w」「サインが大谷さん主導に変わったな」「スイッチ入った感じカッコよすぎ」「病み上がりでしたよね？」「うーん、強い（確信）」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この日の大谷は、続く6番エマヌエル・リベラを2者連続三振に打ち取ったところでお役御免。その後を左腕のアンソニー・バンダに託すこととなったが、ここまで3回2/3、70球を投げて被安打3、奪三振5で無失点と、堂々たる内容。登板回避のタイラー・グラスノーの代役として、十分すぎる好投を見せることとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）