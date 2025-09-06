ピン芸日本一を決める「R-1グランプリ2009」で優勝した中山功太が、現在の“変わり果てた”姿を公開。共演芸人からツッコミが相次ぐ事態となった。

【映像】「ハゲてる！」変わり果てたR-1優勝芸人が帽子を外す瞬間

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #2』（ABEMA）が9月6日に放送。最恐の怪談師を決める「T-1グランプリ2025」でも優勝を果たした中山は、日本最怖とも言われる心霊スポット、福岡県の旧犬鳴トンネルを訪れた際のエピソードをスタジオで披露した。

中山が地元の人に話を聞くと、温度感は違ったそうだ。幽霊は「出ない」「見たというのは外部の人」という回答で、自然が豊かな土地柄に「冷めてしまう答えだけど、合点がいくところもあった」という。

また、温泉もあったそうで、中山は突然「ととのった私ですね」と写真を1枚披露した。そこに写っていたのは、温泉上がりでさっぱりした表情の自身の姿。トレードマークの個性的な帽子も外しており、番組MCの霜降り明星・粗品は「ハゲてますねぇ」と一言つぶやく。

これに中山が「調子悪かってん。今日は調子ええからなぁ」とスタジオでも帽子を取ると、「どこがやねん！」「調子悪っ！」「ハゲたより、おでこが伸びた？」と共演芸人からツッコミが相次いでいた。