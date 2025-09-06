FRUITS ZIPPER、TGCで「わたしの⼀番かわいいところ」などキュートに歌唱
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。
FRUITS ZIPPER
1曲目はCMソングにも起用された人気曲「かがみ」。2曲目は、ストリーミング再⽣数１億回、TikTok再生数30億回越えの大ヒット曲「わたしの⼀番かわいいところ」で、ステージとランウェイに広がるパフォーマンスで会場の視線を集めた。
TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。
撮影:蔦野裕
撮影:蔦野裕