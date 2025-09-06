ÍµÈ¹°¹Ô¡¡»Ò¶¡¤Ç¤¤Æ¿´¶¤ËàÊÑ²½á¡Ö¤¤¤¤¼ñÌ£¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß£²£°£²£µ¡¡Ì©Ãå£·£·»þ´Ö£é£î¡¡£È£á£÷£á£é£é¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±´ü¤Î¥Ó¥Ó¤ëÂçÌÚ¤Èà»Ò°é¤Æ¥È¡¼¥¯á¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡°ÜÆ°¤Î¼ÖÆâ¤ÇÍµÈ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿ÂçÌÚ¤Ï¡Ö¥¢¥ê¡¢Âç¾æÉ×¤«°é»ù¤Ï¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡Ä²¶¤Ï¡¢¥¢¥ê¤Î°é»ù¤ò¡£¤Þ¤µ¤«°é»ù¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤¬¡Ö¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤«ÂçÌÚ¤¬£°ºÐ»ù¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡£¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡£¤¦¤Á¤¬£±ºÐÈ¾¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢ÂçÌÚ¤Ï¡Ö¤Û¤Ü°ì½ï¤À¤è¡££·£°¤Ç¤â¤Þ¤À¡Ê»Ò¶¡¤¬¡ËÆó½½ºÐ¤°¤é¤À¤í¡©¡×¤È±ó¤¤ÌÜ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÍµÈ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢ÂçÊÑ¤À¤è¡¢¤³¤ÎÀè¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤¼ñÌ£¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¡¢²¶¤Ï¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤â»Ò¶¡¤Î¤â¤óÃµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÌÚ¤¬¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡¢¥¢¥ê¤Á¤ã¤ó¤â¡£»Å»öµ¢¤ê´ó¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡¢»Ò¶¡ÉþÇä¤Ã¤Æ¤ëÅ¹¤È¤«¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡£¥Õ¥é¤Ã¤È´ó¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡Á¡£¡Ø¤É¤¦¤»¤¹¤°¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£½é¤á¤Æ¥ß¥Ã¥¡¼¤ËÀ¼¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ò¶¡¤È¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¤µ¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡ÂçÌÚ¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤¬½Ð¤ÆÍè¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤µ¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥«¡¼¥Á¥¹¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥ß¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¤µ¡×¤È¤È¤Ü¤±¤Æ¾È¤ì±£¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£