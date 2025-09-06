これ110円で買えるの！？【セリア】行ったら全買いしたい♡「キャラポーチ」

【セリア】には、毎日の小物整理にぴったりな「キャラポーチ」がずらり。コスメやアクセ、文房具など、入れるものに合わせて使い分けられるのが魅力です。110円（税込）だから気軽に試せて、全種類そろえたくなりそうなかわいさ。平成リバイバルのキャラやサンリオのキャラなど、バッグに忍ばせるだけで心が弾みそうなラインナップをご紹介します。

黒ベースに映えるパープルが魅力「クロミのポーチ」

【セリア】「スリムポーチ KU ベーシック」\110（税込）

クロミのスリムポーチ。真っ黒なベースにパープルを基調としたクロミの絵柄が映えて、大人も惹かれそうなデザインです。表情豊かなクロミが描かれていて、持っているだけで気分が上がりそう。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、サイズは「約20cm × 10cm」とのことで、ペンケースとしてもコスメポーチとしても活躍してくれそうです。

半透明素材で中身が透けにくく安心「エンジェルブルーポーチ」

【セリア】「ANGEL BLUE フラットポーチ」\110（税込）

懐かしの【ANGEL BLUE（エンジェルブルー）】からフラットポーチが登場。大人世代には懐かしく、はじめての人には新鮮に映りそうなキャッチーなデザインです。半透明素材だから中身が見えにくく実用性もGOOD。レポーターとも*さんによると「約17cm × 25cm」というサイズで、マスクや文房具、ちょっとしたコスメの持ち歩きにも便利そうです。

バッグに忍ばせやすい白地タイプ「ハム太郎ポーチ」

【セリア】「フラットポーチS」\110（税込）

ハム太郎と仲間たちが集合した、「とっとこハム太郎」ファン必見のフラットポーチ。見ているだけで懐かしい気持ちと癒しをくれそうなデザインです。中が透けにくい白地タイプで実用性も高そうなのが嬉しいところ。リップや常備薬、アクセサリーなど、こまごましたものをまとめるのにぴったりです。

裏面にはワドルディ♡ 名コンビがそろった「カービィポーチ」

【セリア】「星のカービィ 歯ブラシ & ポーチ フェイス」\110（税込）

カービィのフェイスが大きくプリントされた、思わず笑顔になりそうな歯ブラシポーチ。オフィスや外出先での歯磨きタイムも、これなら気分が上がりそうです。裏面にはワドルディが描かれていて、名コンビがそろい踏み。歯ブラシだけでなくメイクブラシの持ち歩きにもおすすめです。

