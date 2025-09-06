◇フィギュアスケート チャレンジャーシリーズ 木下グループ杯 第２日（６日、関空アイスアリーナ）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た三宅咲綺（シスメックス）は、１２６・５０点。合計１９６・７９点で３位となり、初の国際大会で銅メダルを獲得した。「夢のよう。今も実感が湧いてない。ただフリーが内容としてはダメだったので、もっと頑張ろうと思えた瞬間でした」と、夢見心地に語った。

冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は転倒したが、３回転トウループの連続ジャンプ、続く３回転フリップ―２回転トウループを成功させるなど持ちこたえた。「緊張して、スピードが落ちてしまった」と三宅。演技後、チームメートの坂本花織からは「ダメだしされました。アクセルに入る前から『めっちゃ遅かったで』って言われて。『スピンも、止まりそうやった』と。スピード全然なかったよ、と言われました」と、笑わせた。

その中でも、この日２位になった坂本と上がった表彰台。三宅は「一緒に表彰台に乗れたのはよかったね、うれしいよ、と言われて」と、坂本からの言葉に笑顔をのぞかせた。中野園子コーチは「『（時間が）遅いけど、（表彰式を）見て帰るよ』という感じで、見に来てくださっていました」という。周囲からの祝福に「かおちゃんと一緒に台乗り（表彰台）できたことは、すごくうれしい」と白い歯をこぼした。

２２歳での初表彰台。「遅咲きの方だったと思う」と言いつつ、目を潤ませながら「ノービス、ジュニアの頃に活躍できなくても、ここまでいけるということを新しい道というか、そういうところに繋がっていったらいいなと」。今季は２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズン。三宅は「ジャンプの精度を高めていくことをやっていけば、見えないこともないのかなという気持ちはあります」。夢舞台へ飛躍の１年とする。