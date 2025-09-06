大橋和也、野外ロケで悲劇起こし大泣き？焼き肉食べ過ぎ疑惑もぼっ発 『リベンジ・スパイ』“潜入報告”第2弾配信へ
7人組アイドルグループ・なにわ男子の大橋和也が主演する、テレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』（毎週土曜 後11：00）では、13日の最終回を前に、撮影の裏側やキャスト陣の素顔を届ける『「リベンジ・スパイ」潜入報告！』の第2弾が、6日午後11時30分より動画配信プラットフォームTELASA（テラサ）にて独占配信スタートする。
【写真】どこか虚ろな表情…？ヘッドホンを首にかける織山尚大
同作は、復讐に燃えるスパイと、そのターゲットである社長令嬢が繰り広げる禁断の“スパイ・ラブコメ”。何者かの策略のせいでこの世を去った兄の復讐のため、“表”では持ち前の明るさと人懐っこさをフル活用し、人脈を次々と広げていくひとりの青年・菅原優我（大橋）。一方、“裏”では、亡き兄のもとから大切な情報を奪った犯人を捜すスパイとして暗躍するのだが、情報を得るために近づいた社長令嬢・藺牟田花（渋谷凪咲）のことが好きになってしまい…。
第9話では優我のリベンジの仲間に加わった花は、優我の亡き兄・尚之（溝端淳平）の死の真相を握る父親・藺牟田隆一（高嶋政伸※高＝はしごだか）と対峙した際、突然倒れてしまう。果たして、優我のリベンジの行方は。花は無事に快復するのか。
『潜入報告！』第2弾では、現場に潜入しているスパイカメラが捉えた“見〜っけ！情報”を大放出。SNSでも「カワイイ！」と話題の花の愛犬ジャックと戯れる大橋と渋谷の姿や、2人がバドミントンに夢中になる様子が映し出される。勝ちを確信する大橋と渋谷の腕前のほか、野外ロケやスポーツに熱中するうちに大橋に“ある悲劇”が起こり、大泣きする姿も収められている。
さらにボウリングの練習では「かまいたちさんに鍛えてもらったんです」（渋谷）、「久しぶりです。俺、めっちゃうまいんですよ！」（大橋）と自信満々に挑む姿も。上着を脱いで本気モードに入る大橋と渋谷の対決の行方も注目だ。
そのほか、デートシーンでプリントシールを撮影する和気あいあいとした場面や、雷雨の中で優我が倒れる迫真のシーンなど、笑顔と緊張感が交錯する舞台裏を紹介。大橋と渋谷が体現するドラマのテーマ“多面性”の裏側が垣間見える。また、大橋と溝端の病室での別れのシーンでは、溝端が「優我の兄への想いを感じました」と大橋の泣き芝居を絶賛。「（演じていて胸が）痛かった」と語る大橋自身の熱演コメントも映し出されている。
さらに、天真らんまんなキャラクターで人気の織山尚大演じる岡山真之介の裏側にも迫る。織山は「本当に面白い子だなぁと現場で真之介をさらに知って、演じていて楽しいです！」と役作りにかける思いを明かす。
そのほか大橋と渋谷による即興セリフ合わせでマネージャーが困惑するエピソードや、「演技のときは食べなアカンからね…」と語る大橋の“焼肉食べ過ぎ疑惑”も映像に収録され、「職権乱用してました！」と本人が謝罪する場面も。最後は2人で「ごちそうさまでした（笑）」とオチをつけるなど、素顔を余すことなく切り取っている。
本編をより楽しめる『「リベンジ・スパイ」潜入報告！』第2弾は、第1弾を超える充実の内容となっており、ドラマとあわせてTELASAでチェックしたい映像に仕上がっている。
