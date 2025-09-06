配信者・コレコレが6日、自身のYouTubeチャンネルで緊急生放送を行い、お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹（40）のSNS乗っ取り事件について言及した。

警視庁サイバー犯罪対策課は、稲田らのインスタグラムのアカウントに不正ログインしたとして、5日までに不正アクセス禁止法違反の疑いで、住所職業不詳久保智成容疑者（32）を逮捕した。

コレコレは自身のXで「稲田さんのアカウントから卑猥な連絡がきた女性が、コレコレに相談した事で乗っ取られていた事が判明しました。当時、乗っとり犯か本人か分からないと言いつつ内心は『本人だろ』と僕も粗品もめちゃくちゃ疑っていました。謹んでお詫び申し上げます」と謝罪。しかし、ネットでは「稲田に謝ったら」などと厳しい声が上がった。

この日の生放送では、「殺害予告まで来ている」といい、「お前消えろ、引退しろ、活動やめろとか言われてるからね」と明かし、「一瞬、時の人になったかなっていうくらい炎上している」と語った。

また「デマ流したことは一度もないのに、デマ流したことになっている」と訴え、これまでの経緯を改めて説明した。