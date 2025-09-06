「ＤｅＮＡ２−３ヤクルト」（６日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡ・山崎康晃投手が１点ビハインドの七回から登板し、１回１安打無失点に抑えた。

８月２３日に１軍再昇格後初登板で、５月２７日の阪神戦以来、約３カ月以上ぶりとなる１軍マウンド。山崎は「約３カ月間、ファームで再調整して、またこの歓声を聞けたことをうれしく思っています。点数こそ１点足りなかったですけど、雰囲気も含めて、まだまだやれるんだってところを見せつけていきたい」とかみしめるように話した。

先頭から内山の遊撃内野安打と村上の四球でピンチを広げたが、１死一、二塁、山田の左前に痛烈に抜けようかという当たりを三塁・筒香がジャンピングキャッチ。超ファインプレーにも救われ、２死満塁から代打・宮本を空振り三振に斬って無失点で切り抜けた。

山崎は「筒香さんのスーパープレーで目が覚めるというか。ずっと声かけてくれたりして、ずっと切磋琢磨して頑張ってきた仲間が自分を救ってくれて」と好守に感謝。「０」で抑えた結果には手応えを感じ「ひとりの投手が雰囲気を変えるというのを、野手の力を借りていますけど、見せつけていきたい」と話した。