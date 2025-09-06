日本にも実在した“スパイ”から話を聞く中で、芸能界にも潜んでいるかもしれないという驚きの情報が明かされた。

【映像】「ちょっとハーフっぽい」 実在した“日本人女スパイ”の姿

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #2』（ABEMA）が9月6日に放送された。お笑いコンビ・ガクテンソクの奥田修二は、都市伝説が好きという自身の興味から、ダメ元で「スパイに会えないか？」という企画を提案。その結果、名前や顔を公表しないことを条件に、1人の「女スパイ」に話を聞くことができた。

日本国籍で、少しハーフのような見た目、複数言語を操る彼女。フリーとして活動し、これまでに「ライバル企業の技術を盗んでほしい」「ある企業の役員を降ろしてほしい」といった依頼を受けてきたという。

また、「この人もスパイっぽい」ということもわかるそうで、奥田は「芸能界にスパイはいますか？」と質問。彼女は参加したパーティーでの仕草を元に、「おそらくこの方、この方、この方あたりがスパイだと思います」と名前を挙げたという。

さらに、彼女自身が案件をこなすうちに気づいたらスパイになっていたという経験も踏まえ、「ただ、本人が気づいてるかどうかはわかりません」と付け加えていたということだ。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）