モロゾフ「焼き菓子」限定スイーツで、心も満たすベイクフルデー♡

9月9日は、モロゾフが制定した「BAKEFUL day（ベイクフルデー）」。焼き菓子を気軽に楽しむ新しい記念日です。クッキーシュークリームや彩り豊かなクッキー詰合せ、さらにカフェモロゾフでは特別なパフェも登場。甘い香りと香ばしさに包まれる焼き菓子は、秋のはじまりにぴったり。日常のご褒美にも、大切な人とのひとときにも、心もおなかも満たすスイーツで癒されてみませんか？

クッキーシュークリームで秋を先取り

9月9日限定で登場する「クッキーシュークリーム」（324円）は、オートミール入りのザクザク食感のクッキー生地と、香ばしいアーモンドの風味が魅力。

濃厚なカスタードクリームをたっぷり詰め込み、一口食べれば幸せな気分に。焼き菓子の香ばしさとクリームのまろやかさが絶妙に調和した、この日だけの特別なご褒美スイーツです。

気分に合わせて選べるクッキーギフト

〈華やぐ気持ち〉BAKEFUL day -ブライトタイム -

モロゾフの「BAKEFUL day」シリーズは、気分やシーンに合わせて選べるラインナップが魅力。

〈華やぐ気持ち〉ブライトタイム（972円）はピスタチオやフレーズ。

〈心やすらぐ〉BAKEFUL day -メロウブレンド -

〈心やすらぐ〉メロウブレンド（972円）はチョコやナッツ。

〈大人の贅沢〉BAKEFUL day -トワイライトリュクス -

〈大人の贅沢〉トワイライトリュクス（972円）はチーズやマロンなど、大人も満足する多彩なフレーバー。

BAKEFUL day -ベイクフルデー -

詰合せ（2160円）なら9種すべての味わいを堪能できます。

カフェ限定パフェで優雅なひととき

カフェモロゾフでは「3種のクッキーと紅茶クリームのパフェ」（1166円）が登場。バニラアイスやチョコムースに紅茶クリームを重ね、サクサクのクッキーをトッピング。

オレンジの爽やかな酸味もアクセントになり、見た目も味わいも華やかな一品です。カフェ限定ならではの特別感をぜひ味わってみて。

焼き菓子で彩る特別な“ベイクフルデー”

香ばしい焼き菓子に包まれるひとときは、心を解きほぐしてくれる小さな幸せ。

モロゾフが提案する「BAKEFUL day」は、忙しい毎日の中でふっと立ち止まり、自分や大切な人を想いながら甘い時間を過ごせる記念日です。

9月9日限定のシュークリームから華やかなクッキー、カフェで味わえる特別なパフェまで、この日だけのスイーツで秋を彩ってみませんか？♡