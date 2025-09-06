松本潤、清水尋也容疑者の逮捕に「ショックを受けました」 あす放送の最終回“編集”について言及
嵐の松本潤が6日、TBS系『情報7daysニュースキャスター』（毎週土曜 後10：00）に生出演し、同局で放送中のドラマ『19番目のカルテ』で共演し、麻薬取締法違反容疑で警視庁に逮捕された清水尋也容疑者について言及した。
清水尋也容疑者の所属事務所が謝罪「大変困惑しております」 麻薬取締法違反の疑いで逮捕【コメント全文】
松本が主演を務める同作に清水容疑者はレギュラー出演していた。松本は「まずは今回の報道でドラマを見ている方にはご心配をおかけしていることかと思います」とコメント。「報道されている以上のことはわからない」とし、撮影現場での様子について「特別違和感を感じることはなかったですし、朝報道でその状況を知ったときに、まさかという信じられない気持ちでショックを受けました」と突然の報道に衝撃を受けたことを明かした。
さらに、「今回のドラマは日本の医療の現状や総合診療を多くの方に知ってもらいたい、日本の医療が前向きになるようにとの思いを込めて作っていたので、そのような題材を扱っているにも関わらず今回のことが起きたのは非常に残念でした」と心境を語った。
あす放送予定の最終回については「（清水容疑者の）出演シーンはすべてカットして、つなぎ直して編集を全部し直して、なんとかストーリーがつじつまが合うように再編集して、ようやく放送できる状況になっています」と説明した。
清水尋也容疑者は、1999年6月9日生まれ、東京都出身。オフィス作所属。2012年、映画『振動』で俳優デビュー。映画『渇き。』（14年）、映画『ソロモンの偽証 前編・事件／後編・裁判』（15年）、映画『ストレイヤーズクロニクル』（15年）、映画『3D彼女 リアルガール』、映画『ちはやふる 上の句・下の句・結び』（16年）などに出演した。
9月3日、所属事務所が公式サイトで「弊社所属 清水尋也の報道に関しまして」とし「この度は、弊社所属 清水尋也の報道に関しまして、関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪していた。
逮捕報道を受け、TBSは7日に最終回を迎える『19番目のカルテ』の出演シーンをカット。NHKは連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日スタート）に出演が取りやめになったことを発表していた。
