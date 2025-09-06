松本潤が６日、ＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に生出演。自身が主演し、７日に最終回を迎える同局の日曜劇場「１９番目のカルテ」に出演している清水尋也容疑者が３日に麻薬取締法違反で逮捕されたことについて、「まさか」「非常に残念」とショックを口にした。７日の最終話については、「出演シーンをカットして」放送することも伝えた。

黒いジャケット姿で登場した松本は「まずは今回の報道でご心配をおかけしていると思います」と切り出し、「報道されている以上のことは分からないですし、僕たちは撮影現場で会ってる時に特別違和感を感じることはなかったです」と説明。３日朝に報道で逮捕を知り「まさか、と信じられない思いでしたし、何より、非常にショックを受けました」と話した。

続けて「というのも、今回のドラマが日本の医療の現状や総合診療を少しでもたくさんの人に知ってもらいたい、日本の医療が前向きになるようドラマを作っていたのでそのような題材を扱っているのにもかかわらず、このようなことが起きたことは非常に残念です」と悔しさをにじませた。

最終回については「出演シーンを全部カットして、つなぎ直して、編集を全部し直して、なんとかストーリーがつじつまが合うように再編集して、放送するという形に、ようやくなってます」と説明した。