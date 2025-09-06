シンプル旨レシピが得意！人気ユーザー″moj″さんは余りがちな「キャベツ」をどう使う？

まるごと買ってもOK！「キャベツ1玉使い切り」レシピ

どんなお料理にも使える万能野菜「キャベツ」。カットよりも1玉まるごと買うとお買い得ですが、使い切るのに困ってしまうことも。

そこでクックパッドから人気ユーザー3名がNHKの料理対決番組「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」に出場し、「キャベツ1玉使い切り！メイン・副菜・デザートアイデア満点レシピ」をテーマに対決！キャベツ丸々1玉を使った驚きのアイディアを披露します。

今回は番組に出場する、クックパッドの人気ユーザーmojさんをご紹介します。

シンプルな手順で楽チンでおいしいレシピが得意！

mojさんこと市川さんが作る料理のコンセプトは「楽チン＆旨い」。手間をかけずにおいしく作れるレシピが魅力です。クックパッドで500件以上のレシピを公開し、フォロワー数も4万人を超える人気ユーザー。そんなmojさんのおすすめレシピをご紹介します。

▼ 食材2つでご飯すすむ主菜が完成

キャベツを塩揉みしてから炒めることで、時間が経っても水っぽくならず◎サッと炒めるだけで作れるので、あと一品にも便利です。



▼ なす＆ピーマンで本格中華の味

今が旬のなすとピーマンがメイン料理になる中華炒めのレシピ。味の決め手はごま油とオイスターソースで、しっかり味でお弁当にも合いますよ。



▼ デパ地下のお惣菜の味を家庭で簡単に

デパ地下のお惣菜の味をアレンジしたというおかずのレシピ。甘酢しょうゆのからんださつまいもとれんこんが絶品！お肉を入れるとさらに満足度UP。



mojさんが考えたキャベツレシピとは？

今回の企画でもシンプルな手順でキャベツのおいしさを引き出すレシピを開発してくれました。





エンジニアとしてものづくりを楽しむmojさん、その姿勢はレシピ開発にも色濃く表れていて、キャベツの定番料理、ギョーザを分解して別の料理へと再構築。独創性あふれる驚きのレシピは必見です！

気になるキャベツレシピの全貌は9月10日の放送で！

今回は特別編。クックパッドの人気ユーザー3名が自分の得意分野を活かして対決！

子ども向けのプログラミング教室を主宰する元SE、6人の子どものお母さん、能登の発酵マイスターという個性的な3名が一か月かけてオリジナルレシピを考案。時間をかけずに極上の料理を作り上げる3名はどんなキャベツ料理を作るのか？

家庭で簡単にマネできる技がたくさん。最後まで使い切れず冷蔵庫でダメにしがちなキャベツを有効活用しませんか？ぜひご覧ください。

「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」

アマチュアが趣味でこだわりを詰め込みまくって作る「自作料理」。ラーメン、カレー、スイーツと多種多様。自由な発想で作られる"自作グルメの腕自慢"は、毎回笑いあり、涙あり。 新感覚の「人間グルメドキュメント」を、メシあがれ！

番組名：NHK総合「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」



テーマ：キャベツ１玉使い切り！メイン・副菜・デザート アイデア満点レシピ



放送日：2025年9月10日(水)19:57〜/ 再放送：2025年9月15日(月)23:50〜



審査員：タサン志麻、谷昇



ゲスト：佐々木希



出演者：高瀬耕造アナウンサー、嶋田ココアナウンサー、濱田マリ



番組ホームページはこちら