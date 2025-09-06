◆関西学生アメリカンフットボールリーグ ▽第２節 関学大４５―７同大（６日・ヤンマースタジアム長居）

関西学生アメフトリーグは６日、第２節が行われた。リーグ７連覇と２季ぶりの学生日本一奪還を目指す関学大は、６タッチダウン（ＴＤ）、４５得点の快勝で２勝目を挙げた。

第１クオーター（Ｑ）の７分にＲＢ永井秀（２年）が先制のＴＤを決めると、その約３分後にもこの日２本目のＴＤを奪って突き放した。そこから主導権を渡さない試合運びを展開し、危なげなく勝利。それでも試合後、大村和輝監督は「内容はオフェンスもディフェンスも前より（甲南大戦、５２〇７）ダメじゃないですか」と、ばっさり。「いろんなことが詰まりきっていないですよね。準備の仕方が甘いなと私は痛感したので、選手たちにも分かってもらえれば」と、ゴール前での決めきる力や守備でボールを取りきる力により強いこだわりを求めた。

主将のＤＬ前田涼太（４年）も、この試合を「オフェンスであればずっと意識しているのはスタートと、フィニッシュというところをやろうと言っているが、多分できていないと思う。ディフェンスなら、正直止められた７点でもあった。点数は開いているが、自分たちのやりたいフットボールはできていない」と、冷静に分析。次戦の２１日、近大戦（神戸ユニバー）に向けて「詰めきるというところに、内容も含めて限度なくやっていかないといけない」と、より理想に近づける。