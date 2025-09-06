6児の母が実践！調理家電の達人″AyakoOOOOO″さんは余りがちな「キャベツ」をどう使う？
まるごと買ってもOK！「キャベツ1玉使い切り」レシピ
どんなお料理にも使える万能野菜「キャベツ」。カットよりも1玉まるごと買うとお買い得ですが、使い切るのに困ってしまうことも。
そこでクックパッドから人気ユーザー3名がNHKの料理対決番組「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」に出場し、「キャベツ1玉使い切り！メイン・副菜・デザートアイデア満点レシピ」をテーマに対決！キャベツ丸々1玉を使った驚きのアイディアを披露します。
今回は番組に出場する、クックパッドの人気ユーザーAyakoOOOOOさんをご紹介します。
時間も食材も無駄にしない！調理家電の達人
6人の子どものお母さんであり、調理家電を駆使した時短レシピの達人 AyakoOOOOOさんこと奥野さん。
目まぐるしい毎日の中で、時短・節約・栄養満点を両立させながら、ママと子どもが元気でいられる工夫にあふれたレシピを数多く投稿しています。そんなAyakoOOOOOさんのおすすめレシピをご紹介します。
▼ キャベツの葉をラザニアの皮に見立てた「キャザニア」!?
キャベツを1/2玉消費できるアイディアレシピ！ホワイトソースも電子レンジで作れるからとっても簡単。火を使う工程が少ないのもポイント◎
▼ 炊飯器ひとつでホロホロ！「洋風牛大根」
炊飯器に材料を入れてスイッチを押すだけ。牛肉と大根の2食材で完成する「洋風牛大根」は、まるでビーフシチューのような味わいが楽しめる時短メニューです。
※調理モードを搭載した炊飯器で調理しています。各メーカーサイトや取扱説明書に記載の使用上の注意を守って、正しい使い方でご利用ください
▼ ホットプレートで豪華に！「アクアパッツァ」
人気のイタリアンメニューを、ホットプレートを使って気軽に作れるアイデアレシピ。材料をプレートに並べて蒸し焼きにするだけで、見た目も華やかな本格アクアパッツァが完成！
AyakoOOOOOさんが考案したキャベツレシピとは？
AyakoOOOOOさんのレシピは、不器用でも大雑把でも「味も見栄えもコスパも良く仕上がる」ように工夫されていて、まさに日々の生活を助けてくれるアイデア満載です。
調理家電の達人らしく、炊飯器やホットプレートを上手に取り入れながら、家族みんなで楽しめるメニューに仕上がっています。
気になるキャベツレシピの全貌は9月10日の放送で！
今回は特別編。クックパッドの人気ユーザー3名が自分の得意分野を活かして対決！
子ども向けのプログラミング教室を主宰する元SE、6人の子どものお母さん、能登の発酵マイスターという個性的な3名が一か月かけてオリジナルレシピを考案。時間をかけずに極上の料理を作り上げる3名はどんなキャベツ料理を作るのか？
家庭で簡単にマネできる技がたくさん。最後まで使い切れず冷蔵庫でダメにしがちなキャベツを有効活用しませんか？ぜひご覧ください。
「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」
アマチュアが趣味でこだわりを詰め込みまくって作る「自作料理」。ラーメン、カレー、スイーツと多種多様。自由な発想で作られる"自作グルメの腕自慢"は、毎回笑いあり、涙あり。 新感覚の「人間グルメドキュメント」を、メシあがれ！
番組名：NHK総合「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」
テーマ：キャベツ１玉使い切り！メイン・副菜・デザート アイデア満点レシピ
放送日：2025年9月10日(水)19:57〜/ 再放送：2025年9月15日(月)23:50〜
審査員：タサン志麻、谷昇
ゲスト：佐々木希
出演者：高瀬耕造アナウンサー、嶋田ココアナウンサー、濱田マリ
番組ホームページはこちら