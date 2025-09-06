元格闘家でタレントの魔裟斗さん（46）が、バイクメーカーが主催するトークイベントに登場。ツーリングをした際のエピソードを披露しました。

魔裟斗さんが登場したのは、バイカーズパラダイス南箱根で行われた『ハーレーダビッドソン UNITED WE RIDE チャリティトークショー』です。

自身もハーレーダビッドソンに乗っているという魔裟斗さんは「やっぱりハーレーの人たちとすれ違うと、面識のない人であっても、ちょっとやっぱり仲間意識があるんですよね。結構すれ違いざまに、みんな手振ってくれたりとか」と、ツーリング中のコミュニケーションについて明かし「でも、バイク乗るときのファッションって、黒色ベースになることが多くて、ちょっと“いかつく”見えちゃうことが多いと思うんで、マナーも含めて振る舞いには気を遣っていますよ」と笑顔で語りました。

■魔裟斗「健康的にもなりました」 ライフスタイルにも変化

現役を引退してから乗り始めたという魔裟斗さんは「ハーレーを乗り始めて、ハーレーをつながりとした友達がすごく増えたんです。誰かと出かける目的が“ご飯食べようよ”だったりしたのが、“バイクでツーリング行こうよ”に変わったんです。ツーリングになると、朝集合して夕方には帰ってと、良いライフスタイルも築けていて。健康的にもなりました」と生活への影響を明かしました。

さらに「最近も仲間と一緒に、愛知県まで、片道300キロ、往復600キロ走ってきたんですよ」と告白し「走るには、体力も必要ですが、結構余裕で走っちゃったんです。体も鍛えて、健康であるからこそ、600キロも余裕なんだなとか、そんなことも感じたりします。出かける前は、600キロってどうなんだろうなと思って行ったんですけど。10時間くらいでしたかね。100キロごとに休憩しながら行ったんですが、帰ってきたら、なんてことなかったなと」とツーリングでのエピソードで会場を盛り上げました。