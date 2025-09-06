SOD¤Î´ë²è²ñµÄ¤ÇM-1·è¾¡·Ý¿Í¤Î°Æ¤¬ºÎÍÑ!? ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡ª¡×
¡¡M-1·è¾¡·Ý¿Í¤¬¹Í¤¨¤¿´ë²è¤ò¡Ö¥½¥Õ¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ê°Ê²¼¡¢SOD¡Ë¡×¤¬ËÜµ¤¿³ºº¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Åö¤Î·Ý¿Í¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¸½¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼2¥«·î¤Î¿·¿Í¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥
¡¡·Ý¿Í¤¬¸Ê¤ÎÏÃ½Ñ¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤ò¡È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¡É¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥° #2¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬9·î6Æü¤ËÊüÁ÷¡£2023Ç¯¡¦2024Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¤ÎºåËÜ¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ÎÎ¢¤ËåÌÌ©¤ÊÀïÎ¬¤¬±²´¬¤¯¥»¥¯¥·¡¼¥Ó¥Ç¥ª¶È³¦¤Î¡ÈÆâ¾ð¡É¤ËÇ÷¤ë¤¿¤á¡¢SOD¤ËÀøÆþ¤·¤¿¡£
¡¡SOD¤ÎËÜ¼Ò¸«³Ø¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë²è²ñµÄ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿ºåËÜ¡£¡Ö·Ý¿Í¤Î¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢¼«¿È¤Ë¤â¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ÇÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖSOD¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë³ÊÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É50ÂÎ¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£¤¹¤ë¤È¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖË½Áö¤·¤¿¤éÇò¥Ö¥ê¡¼¥Õ¤¬ÀÖ¥Ö¥ê¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢7·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¿Í½÷Í¥¡¦¿·Àî¶õ¤È¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤ÇÁø¶ø¤·¡¢Èà½÷¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤Î¤¬Ê£¿ô¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¼õ¤±¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Èà½÷¼«¿È¤â¾è¤êµ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Û¤ó¤Þ¤Ë¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦²¹ÅÙ´¶¤Ç¤½¤ÎÆü¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢MC¤ÎÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤Î¸ý¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀìÂ°À©ºîÉô¤Ç°ú¤¼è¤ê¡¢À©ºî¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿ºäËÜÍÍ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÎÍÑ¤Î»Ý¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¯É½¤ÎÄ¾Á°¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¿¥Ó¥Ç¥ª¤¬¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤Ã¤ÆÌ´¤ä¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºåËÜ¤Ï¡¢¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡ª¡×¤È²¿ÅÙ¤âÒì¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¤è¤ê¡Ë