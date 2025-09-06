俳優の高橋文哉が6日、さいたまスーパーアリーナ（さいたま市）で「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」に登場した。

縦型ショートドラマ「この恋は、理想形。」の主演と企画プロデュースを務める事を発表した。綱啓永、岡崎紗絵とともにランウエーを歩き、大歓声を浴び「このために生きているようなものなのでうれしい」と笑顔を見せた。

TGC20周年記念作品として、縦型ショートドラマ配信アプリのUniReel（ユニリール）とドラマレーベルFANFARE（ファンファーレ）がコラボし、縦型ドラマの制作が決定していた。日本テレビが監修と製作協力を行い、来月24日から「UniReel」などで全50話が配信予定。ヒロインは原菜乃華が務める。

会場でドラマの映像が一部流れると、歓声が止まらず、「そんなに騷ぐなら絶対に見て下さいよ！」とにやり。「皆さんの理想と、僕らにとっての理想がすれ違うように、この作品の中でもそれぞれのキャラクターがすれ違っていきます。自信がどのように生まれ、失っていくのかも描かせていただいている。フラットな気持ちで見ていただけて楽しめる作品」とアピールした。