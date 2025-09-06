¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ë¸«¤ëÆüËÜ¶áÂåÀ¤Î±£ÓÈ¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯8·î30Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎThe News Lens¤Ï¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ë¸«¤ëÆüËÜ¶áÂåÀ¤Î±£ÓÈ¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÊª¸ì¤Ï¡¢µ´¤È¿Í¤Î±Ê±ó¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¤È¤â¤Èµ´¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÂ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òË¾¤ó¤À¿Í´Ö¤¬¡¢Ìô¤ÎÏÄ¤ó¤ÀºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡ØÌµ¸Â¡Ù¤ËÌ¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ´¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ´¤¬Ìµ¸Â¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ´¤È¿Í¤È¤ÎÀï¤¤¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î±Ê±ó¤Î¤â¤Ä¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¤Ë¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬Ëë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¶áÂå°Ê¹ß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÌµ¸Â¾ëÊÔ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾å¸¹¤Î»²¡¦àÈãÝºÂ¡Ê¤¢¤«¤¶¡Ë¤È¤ÎÀï¤¤¤¬¾ÝÄ§Åª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£àÈãÝºÂ¤ÏÉð´ï¤ò»È¤ï¤º¤ËÁÇ¼ê¤ÇÀï¤¦³ÊÆ®½Ñ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÆùÂÎ¤Ø¤Î¼¹Ãå¤ò¼Î¤Æµî¤ë¤³¤È¤ÇÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ÎÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏãÞÌçÃº¼£Ïº¡Ê¤«¤Þ¤É¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¤¬¡¢Éã¤ÎÉñ¤«¤é¡ØÆ©¤ÄÌ¤ëÀ¤³¦¡Ù¤ò²ñÆÀ¤·¡¢¼«¤é¤ÎÆ®µ¤¤ò¶ËÎÏ¾Ã¤¹¤³¤È¤Ç¡¢àÈãÝºÂ¤Î¼ó¤ò»Â¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ó¤ò¼º¤Ã¤¿ÆùÂÎ¤Ç¤¹¤éàÈãÝºÂ¤Ï¤Ê¤ªÀï¤¤Â³¤±¡¢¼«¤é¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢àÈãÝºÂ¤ÎÆ®»Ö¤¬ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÀÉ÷ÆÃ¹¶Ââ¤äÆùÂÎ¤ÎÎÏ¤À¤±¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤·¤¿Àº¿ÀÎÏ¤Ï¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¤é¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë»î¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤½¤·¤Æ¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤È¤¤¤¦·ëËö¤ò¾·¤¤¤¿¡£àÈãÝºÂ¤Ï¼ó¤ò¼º¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ªÆ®»Ö¤À¤±¤ÇÀï¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¼ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¿´¡Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ç¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌµ¸Â¾ëÊÔ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¾å¸¹¤ÎÆõ¡¦Æ¸Ëá¡Ê¤É¤¦¤Þ¡Ë¤È¾å¸¹¤ÎÎ¦¡¦àÖ³Ù¡Ê¤«¤¤¤¬¤¯¡Ë¤Ë¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¸Ëá¤ÏÎ¾¿Æ¤¬¶µÁÄ¤Ç¤¢¤ë½¡¶µÃÄÂÎ¤Çº×¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï·Á¼°¤Ð¤«¤ê¤Î½¡¶µ¤ä¿Í´Ö¤¬Ìµ°Õ¼±¤ËÂ¾¼Ô¤Ë½¾¤Ã¤¿¤êÍøÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤À¼Á¤ò¸«È´¤¡¢¼«¿È¤òÂ¾¿Í¤Î¿òÇÒ¤ä°ÍÂ¸¤òµÛ¤¤´ó¤»¤ë¡Ø¿©¿Í²Ö¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ËÊÑËÆ¤µ¤»¤ë¡£¤³¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢êµÃì¡¦¸ÕÄ³¡Ê¤³¤Á¤ç¤¦¡Ë¤·¤Î¤Ö¤È¤ÎÂÐ·è¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿©¿Í²Ö¤ÈÆÇÃî¤ÎÀï¤¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖàÖ³Ù¤Ï¤â¤È¤â¤È¸É»ù¤Ç¡¢ÌÄÃì¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ØÍë¤Î¸ÆµÛ °í¥Î·¿¡Ù¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ºÃÀÞ¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤º¡¢ÄïÄï»Ò¤Î²æºÊÁ±°ï¡Ê¤¢¤¬¤Ä¤Þ¤¼¤ó¤¤¤Ä¡Ë¤òµñÀä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ÆÌÂÁö¤·¤¿àÖ³Ù¤Ï¡¢Á±°ï¤¬¡Ø°í¥Î·¿¡Ù¤«¤éÆÈ¼«¤Ë¡Ø¼¿¥Î·¿¡Ù¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤ò»Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶ÃØ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºîÃæ¤Îµ´¤¿¤Á¤ÏÀ¸Á°¤½¤ì¤¾¤ì²ÈÂ²¤È¤Îå«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¼¹Ç°¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Ê¬¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÎÏ¤äÌ¿¤òÌµ¸Â¤Ë³ÈÂç¤·¤è¤¦¤Èµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¶áÂå»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë²ÈÂ²¡ÊÂçÌ¾¡¢µ®Â²¡¢ºâÈ¶¡Ë¤ÎÎÏ¤¬¹ñ²È¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·³¹ñ¼çµÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Îå«¤ä²ÁÃÍ¤¬µ¾À·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿²áÄø¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¸å¤ËÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ç·«¤êÊÖ¤·ÅÐ¾ì¤¹¤ëÀ¸Êª³ØÅª¤Ê³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£ºîÃæ¤Îµ´¤Ï·ì¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÁý¿£¤·¡¢µÕ¤ËÆÃÄê¤ÎÌô¤ä¹³¸¶¤Ç¼åÂÎ²½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÍÅ²ø¤äµ´¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¶áÂå²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤ÇÆ»ÆÁ¿´¤«¤é°ïÃ¦¤·¡¢ÌÂÁö¤·¤¿ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áµ´»¦Ââ¤Ï¡¢¼îÀ¤¡Ê¤¿¤Þ¤è¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿Ìô¤ò»È¤Ã¤Æµ´¤ÎÎÏ¤ò¼åÂÎ²½¤µ¤»¤¿¾å¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤È·õµ»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ»´¤òÆ¤¤Ã¤¿¡£¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ç¤Ïµ´¤È¿Í¤È¤ÎÀï¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»à¤ä¸¢ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼Â¤Î½Å°µ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¤³¤ì¤Ï¡¢¶áÂå°Ê¹ß¤ËÇö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÎÑÍý´Ñ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢¿´¤Îºß¤êÊý¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë