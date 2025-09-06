ＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」が６日、放送され、安住紳一郎アナウンサーが、松本潤がゲストとして登場することを説明した。

松本は７日に最終回を迎えるＴＢＳの日曜劇場「１９番目のカルテ」に主演している。同ドラマには３日に麻薬取締法違反で逮捕された清水尋也容疑者が出演しており、７日の最終話は、出演シーンをカットして放送される。

安住アナは「日曜劇場『１９番目のカルテ』から松本潤さんをお迎えします。松本さんのキャスティングは随分前から決まってたんですが、今週、さまざまなニュースがありまして、松本さんが来てくださるかどうか、１度、白紙に戻ったんですが、松本さんが、ぜひに、ということで、このあとご出演の予定です」と清水容疑者の逮捕を受け、１度は、この日のゲスト出演がなくなっていたことも説明した。

清水容疑者の逮捕を受け、兄で俳優の清水尚弥は４日、自身のＳＮＳに、弟の事件が事実であるとすれば「許されるべき事ではありません」と非難した上で「両親もおらずただ一人の弟です」とし、「彼を見守り支えたい」とのメッセージを発表している。