40・50代の"着る服ない問題" →【ZARA】で解決！ 1枚でおしゃれ♡「シャツワンピ」

お出かけに何を着て行けばいいか分からない……。そんな40・50女性は【ZARA（ザラ）】をチェック！ 1枚で上品さを演出できるワンピースがあると、難しいコーデ要らずでおしゃれ見えが叶うかも。そこで今回は、大人らしいきちんと感もまとえそうな「シャツワンピ」をご紹介。落ち着いたカラーと上品なデザインで、着こなしをグッとおしゃれに格上げできるはず

1枚でコーデが決まる洗練シャツワンピ

【ZARA】「ZW COLLECTION ポプリンシャツワンピース」 \13,590（税込）

落ち着いた色味と100%コットン素材を使用したミディ丈ワンピース。すっきりとしたシャツ襟と同素材のベルトで、大人のきちんと感を演出できそう。ウエストマークによってメリハリのあるシルエットに。ネイビーブルー・ダークカーキの落ち着いたカラバリで、大人女性の知的さや上品さを格上げできそうです。

派手すぎないのに主役級の存在感

【ZARA】「ZW COLLECTION ストライプ柄シャツワンピース」 \13,590（税込）

カーボングレーのストライプ柄が知的で落ち着いた印象をプラスする、シャツワンピース。さらっと1枚着るだけでコーデが完成する主役級デザインは、大人女性のお出かけコーデにぴったり。Vネックが首元をすっきり見せつつ、ストライプ柄が縦のラインを強調してくれます。一枚で着こなすほか、ゆったりとしたパンツにレイヤードして余裕ある着こなしを楽しむのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M