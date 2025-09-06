YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」では、新入り猫と先住猫が初対面する様子が配信され、動画のコメント欄には「どちらも本当にかわいい」「愛らしすぎる」の声が続出しました。

先住猫「だ、誰ニャ？」

注目を集めたのは「史上最も緊迫した先住猫との出会いがこちらです…笑」という動画。

初めておうちに来た子猫「ミミ」が、キャリーの扉を開けられる様子からスタートです。「ここはどこニャ？」と不安そうにキョロキョロ、くんくんする姿がたまりません。なかなかキャリーから出ようとしませんが、一歩出ると、その先には先住猫の「ココ」が。

先住猫に、てててっと駆け寄るミミ。ココは「だ、誰ニャ？」と思わず固まってしまいます。背中の毛を逆立てミミを見つめるココ。緊迫の瞬間です。

すると、ミミも背中を丸め、毛を逆立てて応戦。2匹はじっと見つめ合い、動きません。子猫同士、小さな体で精いっぱい威嚇し合っているのが何ともほほ笑ましいです。

結果、ミミがその場を退散。しょぼくれた顔をして引き下がります。ココは少し拍子抜け。ケージに入ったミミは落ち着かない様子で、ココもまだまだ警戒心をもって新入りの様子を見守っています。仲良くなるのは、もうちょっと時間がかかるようですね。

動画を見た人からは、「こんなにかわいらしい威嚇があるんですねw」「かわいさがあふれてます！」と2匹の愛らしさにメロメロの声が寄せられていました。おちび2匹のかわいらしい攻防を、ぜひチェックしてみてください。