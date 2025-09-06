卓球女子で東京、パリ五輪代表の平野美宇（25＝木下グループ）が6日、自身のインスタグラムを更新。バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルを獲得した志田千陽（28＝再春館製薬所）と乃木坂46のライブを楽しんだことを報告した。

乃木坂46は4〜7日に神宮球場で「真夏の全国ツアー2025 東京公演」を行っているが、平野は「ちーちゃんと乃木坂46さんのLIVEへ」とスティックライトやマフラータオルを手にした2ショットとともに報告。

「皆さん可愛すぎて、終わった後も可愛かったねと感想が止まらず、、笑 幸せな時間でした」と振り返り、「パリオリンピック出場が決まった時もお花を送ってくださった乃木坂46さんのLIVEへ久しぶりに行くことができて嬉しかったです これからも全力で応援します」と推しへの愛をつづった。

続く投稿では「LIVEが終わった後お忙しい中ご挨拶とお写真まで撮っていただきました 乃木坂46の皆さんありがとうございました」とメンバーとの集合ショットを公開。「乃木坂の詩は昔から何度聞いても心に響きます 後ろを向くな正面を見ろ！ですね」と「乃木坂の詩」の歌詞を引用した。

フォロワーからは「みうちゃん行ったんだ！！わたしも明日行く！！」「可愛いコンビ」「お二人とも大好きなので、そのお二人が仲良くされてるのがとってもとっても嬉しいです」「推しの2人が仲良しだったとは！嬉しすぎます」などのコメントが届いている。