現役高校生アーティストでABEMAオリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』に出演し注目を集めたMON7A（もんた）が9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に出演。ステージに姿を表すと、堂々とした姿に「もんたすご」「イケメン」などの声が上がった。

【映像】ネットでバズった！現役高校生アーティスト・MON7A（もんた）

MON7Aが『TGC』に出演するのはこれが初。イベントの終盤に差し掛かった頃に行われた「3rd FASHION SHOW STAGE」の「WEGO」ブロックに出演したMON7Aは、同じく『今日好き』に出演し話題を呼んだ“おひなさま”こと長浜広奈からのバトンを受け継ぐ形で登場。

MON7Aの初TGCに「歓声すげー！」驚きの声

ツンツンヘアにオーバーサイズのスウェットにシャツ、黒のパンツを合わせたどこかパンキッシュな雰囲気のスタイリングで登場したMON7A。ランウェイトップでは、メガネを外すと、笑顔を見せて観客の視線を集めた。このMON7Aの堂々としたランウェイに「もんたすご」「イケメン」「歓声すげー！」など驚きの声が上がっていた。

MON7Aは、2007年7月6日生まれの東京都出身。『今日好き』のハロン編に登場し、SNSなどで話題となった高校生。アーティストとしても活躍している。

TGCは、「⽇本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8⽉から年2回開催している史上最⼤級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。

（「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」/ABEMA SPECIALチャンネルより）