¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê27¡Ë¤¬6Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î¥Ë¥³¥Ë¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÌë9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¤ÎÈÓË¤Þ¤ê¤¨¡Ê27¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Æó¥³¥é¥â¥Ç¥ë»þÂå¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆó¥³¥é¤Î»þ¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡¢²¿¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¿?¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¡¢·ë¹½¤¤â¤¤¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈÓË¤â¤½¤Î²óÅú¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÈÓË¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡Á¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÓË¤Ï¡ÖËèÆü¤¢¤Î»þ´ü¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Î¤è¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¿¤«¤â¡×¤È¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤òÅú¤¨¤ë¤È¡¢Æ£ÅÄ¤Ë¡ÖÌÜÎ©¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£ÈÓË¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥Ê¥Ê¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½ñ¤¤¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÈé¤Ë±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°ì»þ´ü¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
