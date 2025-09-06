【アズレンEXPO -アズールレーン 8th Anniversary-】 会期：9月6日～7日 会場：ベルサール秋葉原、秋葉原UDX 入場料：無料

Yostarは、Android/iOS用シューティングRPG「アズールレーン（アズレン）」の8周年を記念したリアルイベント「アズレンEXPO -アズールレーン 8th Anniversary-」を、9月6日と7日の2日間にかけて開催している。今回のリアルイベントは“EXPO”をテーマに「ベルサール秋葉原」と「秋葉原UDX」の2会場で開催される。

「アズレン」が8周年を迎えることを記念して実施される本イベント。会場ではフォトスポットや体験コーナーに加えて、作中に登場する陣営をイメージしたブース、特別な記念アートに痛車などを展示。また、一部のステージではステージプログラムも用意され、アニバーサリーに相応しい大型イベントとなっている。今回は、早速現地の様子をお届けしていきたい。なお、ステージイベントの観覧には事前申し込みのチケットが必要となるが、その他の展示については入場無料で楽しめる。

3フロアにかけて「アズレン」の世界観がビッシリ！ 展示や体験コーナー盛りだくさんのリアルイベントに

【【8周年】アズレンEXPO -アズールレーン 8th Anniversary- DAY1 ステージ配信】

今回メインのイベント会場となるベルサール秋葉原では、1F、2F、B1と豪勢に3フロアを使用している。1Fはコラボ物販とステージプログラムが中心となっており、2Fは体験型のミニゲームや大型フォトスポットなどが展開。そして、B1は展示ブースとなっており、イラストから発売中フィギュアや原型サンプル、1/1スケールフィギュア、さらに過去に実施された伝統工芸とのコラボ作品が展示されていた。いずれのブースも作中に登場する10陣営をテーマとした展示となっている。

1Fは入場するとこのような展示に

「ランダムアート」。イラストが高速で入れ変わる映像がモニターに映し出されておりスマートフォン撮影して楽しむ

記念のフォトスポットエリア

クラフトビールメーカー「DD4D BREWING」とのコラボ商品。こちらは先行販売となっている

右が「Scarlet Drumfire」、左は「Sunset Cavatina」

アニメイトカフェ出張版

こちらでもコラボドリンクやコラボグッズが販売されている

水鉄砲による射的が楽しめる「Eagle Union Pavilions」

制限時間以内にどれだけ多く命中させられるかで限定ミニステッカーが貰える

「Tempesta Pavilions」では、樽に剣を刺していくゲーム

オフニャが飛び出せば大当たりとなりミニステッカーがプレゼントされる

時間になるとサブステージでさまざまなプログラムが実施される

「ベルサール秋葉原 B1F」

本作のこれまでの歩みを振り返ることができる

過去に開催されたゲーム内イベントが時系列順に並ぶ

イラストも多数展示

見応えのあるイラストばかりだ

「Sakura Islands Pavilions」では伝統工芸コラボとして制作された着物が展示されている

職人の腕が光る繊細な作りだ

こちらはシアター型のブース。時間になると特別な映像も流れるのだとか

1/6スケール「レーゲンスブルク」

1/1スケール「綾波」

1/1スケール「セントルイス胸像フィギュア」

横から見た図。で、デッカ……

発売済み・予約中のフィギュアの原型も展示されていた

1/7スケール「エルベ 見せ場訪れず？」

1/7スケール「ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.」

1/7スケール「フリッツ・ルメイ Schwarzes Kaninchen Ver.」

1/7スケール「愛宕 月夜のお姉さん狼Ver.」

1/4スケール「ナポリ ドリーミィナイト」

「ベルサール秋葉原 2F」

来場者が壁からカードを1枚ずつ剥がしていくことで壁面のイラストが完成するピールオフウォール

続々と剥がされ水着姿が露わに

フォトスポット「KAN-SEN Photo Spot」

推しのキャラクターと大画面で記念撮影できる

「東煌四神占い」は4択の質問に答えていく占い

4つの像を載せて占っていく

選択肢に応じたKAN-SENが占い結果として画面に表示される

こちらはいわゆる“イライラ棒”

棒に接触しないようドーナツを最後まで運ぶことができればステッカーが貰える

個室のシートに腰を下ろし、モニターとヘッドフォンでASMRを楽しめる

会場の中央に設置されていたのがこと「Peek Inside! Art」。窓を覗き込んでボタンを押すと……

刺激的なイラストが丸見えに

痛車展示など秋葉原UDXも要チェック！

今回メインとなるイベント会場はあくまでもベルサール秋葉原だが、歩いてすぐの秋葉原UDXでは2Fにあるアキバ・スクエアにて、「アズールレーン」の公開生放送が実施される。会場の窓にはラッピングが施されていた。

1Fのサボニウス広場では、キャラクターがラッピングされた痛車が2台展示されていた。イベントが開始されるまでの時間、ファンのみならず通りすがりの観光客たちも、興味深そうに写真撮影を楽しんでいる様子だった。

「秋葉原UDX アキバ・スクエア(2F)」

「秋葉原UDX サボニウス広場(1F)」

2台ともに数人のキャラクターがラッピングされている

ゲーム9月に8周年を迎えるということで、Yostarとしてもかなり力を入れたリアルイベントになっていると思う。イベントは2日間かけて行なわれるが、会場では展示やステージプログラムだけではなく、公式コスプレイヤーも登場する。メインステージでの最新情報はもちろんのこと、ファン同士が直接交流できるまたとない機会にもなるので、気になる方はぜひ足を運んでみてほしい。

秋葉原駅前の「Yostar Shop」にも多くのアズレンファンが訪れていた

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.