¡Ú¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¡¦Ä¹ÌîÂÙ²í¡Û¡Ö¸åÈ¾¤º¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤ë¥´¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¤¬¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤¿¡×4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×¡ª¡ã¥í¥Ô¥¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦3ÆüÌÜ¡ä
¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇÆñ´Ø¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥¹¡ÖÉÙ»Îºù¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡×¤Ç4Æü³«Ëë¤·¤¿¡¢¥í¥Ô¥¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡£
ÍºÂç¤ÊÎîÊöÉÙ»Î¤ÎÏ¼¤Ç¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¹ÓÅ·¤Î¤¿¤á¤¤Î¤¦¤Î2ÆüÌÜ¤¬Ãæ»ß¡¢54H¤ÎÃ»½Ì¶¥µ»¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¡£
3ÆüÌÜ¤Î¤¤ç¤¦¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î22ºÐ¡¢Ä¹ÌîÂÙ²í¡Ê¤¿¤¤¤¬¡Ë¤Ï¡¢5¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£
3ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡Ê¥Ñ¡¼4¡Ë¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ô¥ó¤½¤Ð¤ËÉÕ¤±¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¦¤È¡¢4ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡Ê¥Ñ¡¼3¡Ë¤Î¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥Ô¥¿¥ê¤È´ó¤»¤ÆÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£
6ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡Ê¥Ñ¡¼5¡Ë¤ÏÂè2ÂÇ¤¬¥é¥Õ¤ËÆþ¤ë¤âÂè3ÂÇ¤ò¥Ê¥¤¥¹¥ª¥ó¡ª¤³¤³¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¡¢12ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡Ê¥Ñ¡¼4¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆüÍ£°ì¤Î¥Ü¥®¡¼¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆüºÇ¤â¹â¤¤Æñ°×ÅÙ¤òµÏ¿¤·¤¿16ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡Ê¥Ñ¡¼3¡Ë¤Ç¤ÏÃÓ±Û¤¨¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¼è¡ª
¤³¤ÎÆü4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼1¥Ü¥®¡¼¤È3¤Ä¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿Ä¹Ìî¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
£Ñ¡§º£Æü¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¡¢3¥¢¥ó¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¼«¿È¤Î´¶¿¨¤Ï¡©
Ä¹ÌîÂÙ²í¡§
¡ÖºÇ½é¤Î2¥Û¡¼¥ë¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¥Ñ¡¼¤Ç¤·¤Î¤²¤¿¡×
¡Ö¤½¤³¤«¤é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬¼è¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤º¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤ë¥´¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈè¤ì¤¿¤¬¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡×
£Ñ¡§¹¶·âÅª¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ¹ÌîÁª¼ê¤é¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤¬¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡©
Ä¹ÌîÂÙ²í¡§
¡Ö½éÆü¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤º¤Ã¤Èº¸¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë¹Ô¤«¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤âºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡×
£Ñ¡§¥Ô¥ó¥Á¤È»×¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡©
Ä¹ÌîÂÙ²í¡§
¡Ö¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥ë¤â±¿ÎÉ¤¯¥é¥¤¥ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç±¿¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
£Ñ¡§½éÍ¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤¬ÌÀÆü¤Ï¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¡©
Ä¹ÌîÂÙ²í¡§
¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¦¤¬µ×¡¹¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
£Ñ¡§º£½µÆ³Æþ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÎÄ´»Ò¤Ï¡©
Ä¹ÌîÂÙ²í¡§
¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬¼è¤ì¤Æ½çÄ´¤Ç¤¹¡×
¡ã9·î6Æü¡¡ÉÙ»Îºù¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡Ê»³Íü¸©¡¦ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¡Ë7424¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä