¡Ú¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¡¦ºÙÌîÍ¦ºö¡ÛÂç²ñ¤¿¤À°ì¿Í¤Î¡È¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¡É¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ë¡ª¡ã¥í¥Ô¥¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦3ÆüÌÜ¡ä

¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇÆñ´Ø¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥¹¡ÖÉÙ»Îºù¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡×¤Ç4Æü³«Ëë¤·¤¿¡¢¥í¥Ô¥¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡£
ÍºÂç¤ÊÎîÊöÉÙ»Î¤ÎÏ¼¤Ç¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¹ÓÅ·¤Î¤¿¤á¤¤Î¤¦¤Î2ÆüÌÜ¤¬Ãæ»ß¡¢54H¤ÎÃ»½Ì¶¥µ»¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¡£
3ÆüÌÜ¤Î¤¤ç¤¦¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
º£Âç²ñÍ£°ì¤Îº¸ÂÇ¤ÁÁª¼ê¡¢ºÙÌîÍ¦ºö¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢4¥¢¥ó¥À¡¼3°Ì¥¿¥¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£
12ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡Ê¥Ñ¡¼4¡Ë¡¢Âè3ÂÇ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÆñ¤·¤¤2ÃÊ¥°¥ê¡¼¥ó¤Î²¼¤«¤é¥Ô¥óÂ¦¤Ë´ó¤»¤Æ¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡£
Â³¤¯13ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡Ê¥Ñ¡¼3¡Ë¡¢¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ô¥ó¶á¤¯¤Ë´ó¤»¤³¤ÎÆüºÇ½é¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¦¤È¡¢14ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡Ê¥Ñ¡¼5¡Ë¤ÎÂè3ÂÇ¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¤Ç¥Ô¥ó¤½¤Ð¤Ë´ó¤»2Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤¿¡£
15ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡Ê¥Ñ¡¼4¡Ë¤Ï¥¤¡¼¥°¥ë¤È¤Ê¤é¤º¤â¡¢3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£
¸åÈ¾¤â6ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡Ê¥Ñ¡¼5¡Ë¡¢8ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡Ê¥Ñ¡¼5¡Ë¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£
¤³¤ÎÆü5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼1¥Ü¥®¡¼¤È¡¢4¤Ä¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿ºÙÌî¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡£
3¿Í¤¬ÊÂ¤Ö¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
ºÙÌîÍ¦ºö¡§
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¹¤´¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«½õ¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤â¤È¤â¤È¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
¡ã9·î6Æü¡¡ÉÙ»Îºù¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡Ê»³Íü¸©¡¦ÉÙ»Î²Ï¸ý¸ÐÄ®¡Ë7424¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä