5人組K−POPガールズグループ「MEOVV」（ミヤオ）が6日、さいたまスーパーアリーナで行われた「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN／WINTER」に初出演した。

メンバーにとってもTGCは「ずっと憧れていたステージ」。デビュー1周年のこの日に念願の舞台に立ち、ANNA（アンナ、19）は「私たちにとってデビュー1周年という特別な日。このような日にTGCに出演できてすごくうれしいです」と語った。

「MEOVV」は、日本、アメリカ、韓国などから集まった多国籍グループ。この日のステージでは初の日本語歌唱に挑戦。ヘアケアブランド「MEMEME」のテーマソング「ME ME ME」を世界初ライブパフォーマンスしたほか、デビュー曲の「MEOW」など全4曲を堂々とパフォーマンスし、大歓声を浴びた。

日本食が好きなメンバーも多くNarin（ナリン、18）は「コンビニの卵サンドが大好きです」と来日を楽しんだ様子。Gawon（ガウォン、20）は「TGCのステージをきっかけに、MEOVVをもっと多くの人に知ってもらえたらうれしいですし、私たちの音楽を皆さんに知ってもらえたら」と願った。

「MEOVV」は「BLACKPINK」「2NE1」のプロデューサーTEDDY率いる「THE BLACK LABEL」から24年9月6日にデビューした。