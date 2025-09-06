サブリナ・カーペンターの新作香水♡「ミーエスプレッソ」日本初登場

グラミー賞受賞アーティストとして活躍するサブリナ・カーペンターがプロデュースする香水「サブリナ・カーペンター ミーエスプレッソ オードパルファム」が、ついに日本に上陸します。自身のヒット曲「Espresso」にインスパイアされたこのフレグランスは、エスプレッソビーンズの深みと官能的なジャスミン、甘やかなホイップクリームが重なり合うプレイフルな香り。見て楽しく、纏って魅了する香水です。

サブリナ・カーペンター香水の魅力

深く焙煎されたエスプレッソビーンズの香りから始まり、ナイトブルーミングジャスミンが花開く神秘的なフローラルノートへ。

そしてホイップクリームのまろやかで甘い余韻が広がり、まるでデザートのようにクセになるフレグランスです。軽やかで重すぎない香りは、日常から特別なシーンまで幅広く寄り添ってくれます♡

メルヴィータ×アドベントカレンダー♡ホリデー限定コフレ登場！

遊び心ある上品なデザイン

「ミーエスプレッソ」は香りだけでなくパッケージも魅力的。チョコレートバーをイメージしたボトルは、パステルブルーにゴールドをあしらったデザインで、遊び心とエレガンスを兼ね備えています。

お部屋のインテリアに置くだけで、気分を高めてくれるアイテムです。

製品概要と発売情報

サブリナ・カーペンター ミーエスプレッソ オードパルファム



価格：4,950円（税込）

容量：30mL

一般発売日：2025年9月6日（土）

販売先：オンラインストア「FITS you. STORE」／全国のバラエティストア・ディスカウントストアなど

サブリナ・カーペンターが贈る「ミーエスプレッソ」は、香りとデザインの両方で心をときめかせてくれるフレグランス。

自分らしさを大切にしながら、甘く魅惑的な香りで日常を彩ってくれます。手に取るたびに自信を与えてくれるこの香水は、あなたをさらに輝かせるお守りのような存在に♪ ぜひチェックしてみてください。