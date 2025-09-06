この記事は2025年4月4日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

2001年1月に発売以来、瞬く間にお茶の間へと浸透し今も絶大な人気を誇るHARIOの大人気商品「茶茶急須」。その中でも、茶茶急須の形をそのままに、茶こしをさらに使いやすい「綾織り」へとバージョンアップした「茶茶急須AYAORI」をご紹介します。

茶こしの使いやすさはもちろん、透明の耐熱ガラス製なので、緑茶や紅茶など中身の色も楽しめるアイテムです。

ハリオ (HARIO) 茶茶急須AYAORI 耐熱ガラス製 日本製 ティーポット 洗いやすい 透明 実用容量450ml 丸 電子レンジ 食洗機対応 CHJMN-45-AY-NW 1,496円 Amazonで購入する PR PR 1,100円 楽天で購入する PR PR 1,100円 Yahoo!ショッピングで購入する

綾織りメッシュの茶こし

最大の特徴は、メッシュの目を細かく編んだ「綾織り」の茶こし。「細かい茶葉もれが気になる」「金属茶こしは型崩れしやすい」などのお客様の声から生まれたアイテムなんです。メッシュに茶葉がはさまりにくいので、水洗いで茶葉がサッと落ち洗いやすいのもうれしいポイントです。

さらに「茶茶急須AYAORI」は、樹脂製なので型崩れがしにくく、長く形状を保ちます。金属製の茶こしだと、長く使っているうちにふにゃふにゃになって、ほつれてしまうと洗い物をしてる時に手をケガする可能性も…。そういった面でも樹脂製の茶こしだと安心ですよ。

また、茶こしが底まで届く形状なので、少量のお茶もじっくり抽出できます。

毎日の食卓に彩りを

もう一つの特徴は、透明で耐熱ガラス製のシンプルなデザインです。緑茶や紅茶、ハーブティーやフルーツティーなど、飲み物によっていろんな色を楽しめます。

毎日の食卓に彩りをプラスしてくれるので、急須で飲み物を作るのが楽しみになるはずですよ。

電子レンジ・食洗機OK。使い勝手も◎

茶こしを外せば電子レンジで温めることも可能ですし、茶こしも急須本体も食洗機にも対応しているので洗うのも簡単です。

実用容量は450mlなので、1回で1〜3杯分まで作ることができますよ。

ちなみに、すでに茶茶急須を持っている方で、金属製の茶こしが気になるという方は、樹脂製の茶こしだけを購入して交換することもできますよ。

ハリオ (HARIO) 茶茶急須AYAORI 耐熱ガラス製 日本製 ティーポット 洗いやすい 透明 実用容量450ml 丸 電子レンジ 食洗機対応 CHJMN-45-AY-NW 1,496円 Amazonで購入する PR PR 1,100円 楽天で購入する PR PR 1,100円 Yahoo!ショッピングで購入する

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。