½é´°Åê¤¬´°Éõ¤É¤³¤í¤«¡Ö¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡×À¾Éð7Ç¯ÌÜ¤ÎÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯¡¢ÄãÌÂ¾è¤ê±Û¤¨²÷µóÃ£À®¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×
¡¡¢¡À¾Éð4¡Ý0¥í¥Ã¥Æ¡Ê£¶Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Ç³¤¨¤¢¤¬¤ë¿´¤òÉ¬»à¤ËÍÞ¤¨¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¡¢½é²ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°Õ¼±¤Ç¡×¡£29¿ÍÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿½é´°Åê¡¢½é´°Éõ¡£ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤òËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ò¤ï¤º¤«6µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢2²ó°Ê¹ß¤â¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢5²ó¤Þ¤Ç¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£6²ó¤Ë¾®ÀîÎ¶À®¤Ë¡¢9²ó¤Ë郄Éô±ÍÅÍ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢9²ó97µå¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ5Ã¥»°¿¶¡£100µåÌ¤Ëþ¤Ç´°Éõ¤¹¤ëÄÌ¾Î¡Ö¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î²÷µóÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î19Æü¤ÎDeNAÀï¤òºÇ¸å¤ËÇòÀ±¤¬±ó¤¶¤«¤ê¡¢°ì»þ¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é³°¤ì¤ë´íµ¡¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤¤È¤¤ÏÏÓ¤¬¾¡¼ê¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡ÊºÇ¶á¤Ï¡Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿10Æü´Ö¤òÈèÏ«²óÉü¤ÈÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à²þÁ±¤ËÃíÎÏ¡£²¼È¾¿È¤È¾åÈ¾¿È¤ÎÏ¢Æ°À¤¬²þÁ±¤·¡¢¹¥Åê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡´°Éõ¤É¤³¤í¤«´°Åê¼«ÂÎ¤¬½é¤á¤Æ¡£¡Ö½é¤á¤Æº£Ç¯1Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢½ªÈ×¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤â¡¢ÇØÈÖ¹æ12¤Ï·è¤·¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Ø¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë