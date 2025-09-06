ÆÍÉ÷¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç9·î6Æü¡¢ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊç½¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7Æü¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊç½¸¤ÏÄê°÷¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

9·î5Æü¡¢ËÒÇ·¸¶»Ô¤ÇÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤·¡¢»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È·úÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï6Æü¸á¸å1»þ45Ê¬¤Î»þÅÀ¤Ç372Åï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»Ô¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Ï5Æü¡¢ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥»¥ó¥¿ー¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£²Èºâ¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ä¤¬¤ì¤­¤ÎÅ±µî¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Î±¿ÈÂ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÊç½¸¤·¡¢7Æü¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊç½¸¤ÏÄê°÷¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

´û¤ËÊç½¸¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤¿Âè1²óÌÜ¤ÎÊç½¸¤ÈÂè2²óÌÜ¤ÎÊç½¸¤Ï»ÔÆâºß½»¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢Âè3²óÌÜ°Ê¹ß¤ÎÊç½¸¤â¼Ò¶¨¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£