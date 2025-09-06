ÍµÈ¹°¹Ô¡¡ÃÏ¸µ¡¦¹Åç¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025¡¡Ì©Ãå77»þ´Öin¡¡Hawaii¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃÏ¸µ¡¦¹Åç¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡3ÆüÌÜ¡¢°ÜÆ°¤Î¼ÖÆâ¤Ç¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¤ÈÃÏ¸µ¡¦¹Åç¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹Åç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÅÄÃæ¤Ï¹Åç¤Çº£¤âÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£²¶¤âÄ¹¤¤´Ö¹Åç¤ÇÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¹Åç¤ÇÈÖÁÈ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡×¤È¡¢¹Åç¤ÇÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍµÈ¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¸µ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¢¤¡!¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×¤È¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¹Åç½Ð¿È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç²¿¤È¤«¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡£°ì½ï¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£