BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が4日に放送され、PL学園（大阪）時代に甲子園春夏連覇を達成した片岡篤史氏（56）と野村弘樹氏（56）の同学年コンビがそろってゲスト出演。片岡氏が意外な？人の実名を挙げて謝罪する場面があった。

「謝りたい人」というトークテーマの時だった。片岡氏は「謝りたい人たくさんいるんですけど、宮本慎也やね」と1学年下の後輩で、PL学園、同志社大でチームメートだった宮本慎也氏（54）の名前を挙げた。

「彼は高校2年、大学3年。僕の下で5年頑張ってくれました」。ここで野村氏が「それは謝ったほうがいいよ」とすかさずツッコミを入れると、片岡氏は苦笑い。「そして、立派に成長しました」とヤクルトの名遊撃手として数々の輝かしい実績を残した後輩に胸を張った。

規律が厳しいことで知られる当時のPL学園野球部。「上下関係もそうですし、僕がファーストにいたおかげでね、変なプレッシャーもかかったはずですよ。彼も、彼だけじゃなくて彼の年代もね」と振り返るが、謝罪したいのはそれだけではないという。

「僕がコーチになる4年ぐらい前にあるゴルフ大会がありましてね。野村もいたんですけど。夜、一緒に飲むか、と。宮本が酒つくってくれたんです、いろいろ。焼酎水割りね。で、宮本濃いんや！薄いんや！って。よう考えたらあいつ酒飲めないんです。だから濃いも薄いも分からない」

当時、2人は夜な夜な2日間飲み倒したが、下戸の宮本氏は毎晩夜中2時半までちゃんと先輩たちに付き合ったそうで「それを謝りたいと思いますね」と片岡氏は語った。

この収録の1週間ほど前にも2人はゴルフで宮本氏と一緒になったそうで、野村氏は「あいつえらいですよ。“野村さん、今夜野村さんの部屋であるんですか？”って。“当たり前やろ、お前”って。そしたらちゃんと電話してきて“行きます！”って」と律儀な後輩に感心。片岡氏は「俺も反省して今年は12時でやめました」と笑わせていた。