「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）

阪神が逆転勝ち。優勝マジックは１となった。

マジックの対象は巨人、ＤｅＮＡの２チーム。７日に優勝が決まれば、１９９０年９月８日の巨人を上回ってＮＰＢ史上最速となる。

九回は石井が１死一、二塁のピンチを招きながら、佐藤輝の好守もあり逃げ切り。試合後の取材で「最後まで手に汗握る試合を勝って３連勝、いまの気持ちは」と問いかけられた藤川監督は穏やかな笑みを浮かべ「そんなに手に汗は握っていないですけどね、はい」と、選手への信頼をにじませた。

優勝マジック１の心境には「特にないですね。ないと言いますか、今、監督ですから、ちょっと試合が終わったばかりで頭がそんなに動いてないですけど、まあ、監督という立場で見届けていますから、さあいくかというところですね」とうなずいた。

先発は才木。勝てば無条件で優勝となる一戦だが、「まあ普段通りやってくれればいいですけど。まあまた同じく丁寧にやろうかなと、やってもらおうかなと思います。でもどんな１日になりますかね」と語った。

７日に決めればＮＰＢ史上最速Ｖとなることにも「全く、それを考えてスタートしていないので。そういうものには興味がないです」ときっぱり。続けて、「それは運であったり、たまたまそういうところに通りかかることが人生ですから、もし明日そういう日になったタイガースファンの皆さんにとってもこの１年熱い応援をしてきたかいが、僕たちに響いて、球場に響いて他球団を上回ることになってというところですから」と思いを明かした。