¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Îà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¹ñºÝÂç²ñ½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¦ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ£²ÆüÌÜ¡ÊÂçºå¡¦´Ø¶õ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ËÇ÷¤ë£·£¹¡¦£¹£´ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥ê¥Õ¥È¤äÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤·¡¢±éµ»¸å¤Ë¤Ï»þ´Öº¹¤Ç¤È¤â¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Î±éµ»¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»Å¾å¤¬¤êÎÉ¤¤¡×¡Ö¥¬¥Á¤Ç¡ª¡ª¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Éé¤Î£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¸¶¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤¬¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤¿¡£