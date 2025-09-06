Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¡¡Ö1¸Ä¤â¾Ã¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¥Ö¥í¥°¤Ï¡Ö¹õÎò»Ë¡×¡¢¥Ë¥³¥â½÷Í¥¤ËÀ©Éþ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¡Ö¤ä¤À¤è¡Á¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê27¡Ë¤¬6Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î¥Ë¥³¥Ë¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÌë9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¤ÎÈÓË¤Þ¤ê¤¨¡Ê27¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¢¥á¥Ö¥í¤Î¹õÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»¨»ï¡ÖÆó¥³¥é¡×¤Ç¤È¤â¤ËÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿2¿Í¡£Åö»þ¡¢¥¢¥á¥Ö¥í¤òÉÑÈË¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¡¢Á´Éô¥¢¥á¥Ö¥í»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤µ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤Ë·¡¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö1¸Ä¤â¾Ã¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·ë¹½¹õÎò»Ë¤Ã¤Á¤ã¹õÎò»Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£ÈÓË¤â¡Ö»ä¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¥Ö¥í¥°Åê¹Æ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ê¤¨¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ì¿¿¤òÍê¤ó¤Ç¤¿¤·¡¢¤Þ¤ê¤¨¤ÎÅÐ¾ìÎ¨¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ£ÅÄ¡£¡Ö¥Ö¥í¥°¤Ç¤·¤«¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤à¤È¡¢ÈÓË¤â¡Ö¥³¥áÊÖ¤·¤·¤¿¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æó¥³¥éÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡Ê¥Ë¥³¥â¡Ë¤¬»£±Æ¤ÇÃå¤ë¡Ö¥Ë¥³¥â¤ÎÀ©Éþ¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£2¿Í¤È¤âÀ©Éþ¤¬¤Þ¤À¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤ÈÂç¶½Ê³¡£Æ£ÅÄ¤¬¡Öº£ÅÙÃå¤è¤¦¤è¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÓË¤Ï¡Ö¤ä¤À¤è¡Á¤Ê¤ó¤Ç¡Á¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£