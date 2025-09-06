俳優の伊藤沙莉さん（31）が5日、沖縄県で行われた主演映画『風のマジム』の先行公開舞台挨拶に登場。撮影での苦労を明かしました。

映画『風のマジム』（12日から全国公開）は、沖縄を舞台に伊藤さん演じる主人公・伊波まじむが、純沖縄産のラム酒を作るという夢を実現するため、家族、会社、島民を巻き込んで奮闘する姿を描いた物語です。

舞台挨拶で「はいたい！（こんにちは）」と沖縄の言葉で挨拶した伊藤さん。さらに「真心を込めて作った大切な作品を皆様にやっとお届けできて、でーじ（大変）うれしく思っています。短い時間ですが、楽しんでいってくださいね。ゆたしく うにげぇーさびら（よろしくお願いいたします）」と、沖縄の言葉を交えながら観客に語りかけました。

映画では、沖縄の言葉を使ったセリフが多かったという伊藤さん。習得にはかなり苦労をしたそうで「音の取り方が結構難しくてですね。（１つの）音っていうよりは、流れの中でどんどん緩やかに変わっていくというか。1個間違えると“なんで私、今、広島弁をしゃべっているの“とか、“京都弁っぽくなってるなあ”とか、よく分からない状態になって。一音間違えた時の迷子の状態が結構ひどくてですね。そこが結構苦戦はしたんですけど。方言指導の方に、だいぶしごいていただきまして、なかなかいい感じにはなったんじゃないかな」と振り返りました。