バルセロナがラ・マシア出身MFとの契約解消を発表「今後の幸運と成功を祈っている」
バルセロナは5日、MFオリオル・ロメウ(33)と契約解消で合意したことを発表した。
スペイン人のロメウはバルセロナ育成組織のラ・マシアで育ち、2010-11シーズンにトップチームデビュー。その後、チェルシー、バレンシア、シュツットガルト、サウサンプトン、ジローナでプレーし、2023年7月に古巣バルセロナへ加入した。
2023-24シーズンは中盤のアンカーを主戦場に、公式戦37試合に出場。昨季はジローナに期限付き移籍していた。
バルセロナは公式サイトで「オリオル・ロメウのプロフェッショナル性、コミットメント、献身に感謝し、今後の幸運と成功を祈っています」とメッセージを送っている。
