ティーンに絶大なる人気を誇る“おひなさま”こと長浜広奈が9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に出演。スタイル抜群なおひなさまがステージに姿を表すと「キターーー！」などと歓喜の声が上がった。

【映像】スタイル抜群！大バズりJK“おひなさま”（全身ショットも）

ABEMAオリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』に出演し注目を集めた長浜が『TGC』に出演するのはこれが初。イベントの終盤に差し掛かった頃に行われた「3rd FASHION SHOW STAGE」の「WEGO」ブロックに登場した長浜は、前結びのリボンがキュートなスウェットに、ドット柄のスカートを合わせたスタイリングで登場。ランウェイの先端では小物のメガネを外し、クールな表情を見せてファンを魅了していた。

おひなさまの登場に「キターーー！」歓喜の声

長浜がステージに登場するのを待っていたファンも多かったようで、姿を見せると「キターーー！」などと歓喜の声がコメント欄に到着。『TGC』初ステージながらも存在感あふれる姿には「スゴい！」「ひな大好き」「可愛すぎ」などの反響も寄せられていた。

長浜は2008年6月19日生まれ、東京都出身。ABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』マクタン編、ハロン編、そして夏休み編2025に参加しているSNSで大人気の女子高生。個性的な言動とお嬢さまのようなビジュアルから“おひなさま”の相性で親しまれており、「夏休み編2025」ではギャル風にイメチェンし話題となった。

TGCは、「⽇本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8⽉から年2回開催している史上最⼤級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。

（「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」/ABEMA SPECIALチャンネルより）