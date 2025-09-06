少年カミカゼが12月6日、大阪・アメリカ村BEYONDにてワンマン＜20周年記念ライブ｢Happy 20th SKZ’s party!!｣＞を開催することが発表となった。2025年は少年カミカゼにとって、メジャーデビュー20周年というアニバーサリーイヤーでもあり、それを記念したワンマンライブとなる。

2005年にデビューした少年カミカゼは、和教とSaCoによる男女ツインヴォーカルとラウドながらポップなパフォーマンスが魅力のミクスチャーロックバンドだ。2008年に突如解散を発表したものの、2011年に再結成を果たした。

7年ぶりのワンマンとなる＜Happy 20th SKZ’s party!!＞は、本日9月6日に行なわれた少年カミカゼ、ムラマサ☆、midnightPumpkin、ホイフェスタ、ketchup mania、CHERRYBLOSSOM集結によるシャッフルバンドAVENZERZ!!公演のアンコールで発表されたもの。なお、同ワンマンは少年カミカゼの歴史をあますことなく詰め込んだ内容になるとのことだ。チケットの先行販売は9月7日午前10時から。

■＜20周年記念ライブ｢Happy 20th SKZ’s party!!｣＞

12月6日(土) 大阪・アメリカ村BEYOND

open15:30 / start16:30

出演：少年カミカゼ

▼チケット

adv \5,000 / door \5,500 (+1d別途)

一般発売：9/21(日)10:00〜

【イープラス先着先行販売】

受付期間：9/7(土)10:00〜9/20(土)23:59

受付URL：https://eplus.jp/sf/detail/4388540001-P0030001

関連リンク

◆少年カミカゼ オフィシャルX

◆AVENGERZ!! オフィシャルX

◆AVENGERZ!! オフィシャルInstagram

◆AVENGERZ!! オフィシャルYouTubeチャンネル