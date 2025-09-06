WILD BLUE、初レギュラー冠番組決定 エンタメ界のスター・著名人をゲストに招く【WILD BLUEのわぶっていきましょう！】
【モデルプレス＝2025/09/06】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）による、地上波初レギュラーでMCに挑むエンターテインメント・トークバラエティ番組『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』（ABCテレビ／関西ローカル※毎週日曜深夜1時45分〜2時10分）が、10月12日よりスタートする。
ことし9月6日でデビュー1周年を迎えたWILD BLUE。メンバーはリーダーの山下幸輝、宮武楓、鈴川直弥、池田優斗、鈴陽向の5人で、“心の赴くままに生きる勇気をくれるグループ”をコンセプトに結成。ダンスをはじめとしたさまざまなフィールドで自然体で挑戦し続ける姿で、いま絶大な人気を誇るボーイズグループ。
初レギュラーとなる『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』では、さらなる飛躍を目指すメンバーが、エンターテインメント界のスター・著名人をゲストに招き、ターニングポイントや“一皮むけるためのワイルドなエピソード”を聞いていくトークや、ゲストとのセッション、まさかの挑戦企画などを通して、成功のヒント・人生訓を学んでいく。さらに、彼らの武器でもあるダンス企画も。昭和・平成に流行った“スターソング”をWILD BLUEが繊細に力強くダンスパフォーマンスで披露する。
ダンスはもちろん、スターたちとのゲストトークで、WILD BLUEの新たな魅力に触れることのできるエンターテインメント・トークバラエティとなっている。（modelpress編集部）
・冠番組が始まることへの感想や意気込みは？
率直にすごく嬉しいです！お話を頂きメンバーであんな事やこんな事までやりたい事全部したいねーなんて話してる時間がすごく楽しくて、もうすでにワクワクしております。2年目に突入する僕らWILD BLUEがこの番組をとにかく楽しく、視聴者の皆さんと一緒に作り上げていければいいなという風に思っております。
・この番組で「WILD BLUE」のどんな一面を披露したいですか？
おそらく番組がスタートしたらWILD BLUEというアーティストを忘れて、子供のあの頃のように何も考えず楽しんでしまいそうです。なので無邪気に何かに向かうメンバー5人を見せていきたいです。あとは豪華ゲストの方々との時間は、僕ら自身も面白い発見や新しい1面を見ざるを得ないんじゃないかと思います。楽しみです。
・初の冠番組が始まることへの感想や意気込みは？
初めての冠番組で、どんな番組になって行くのかは、自分たちも未知数なのですごく楽しみです。これを通して、知らない方には知ってもらい、STARRY（WILD BLUEのファンネーム）にはさらなる魅力を魅せたいと思います！
・この番組を通して「WILD BLUE」のどんな一面を披露したいですか？
普段のLIVEやYouTubeでは見ることのできない、何かに必死に挑戦したり、緊張しまくってたり、笑ってたりと、一人一人の素顔、そしてWILD BLUEの素顔を見てほしいと思います！
・番組が始まることへの感想や意気込みは？
初めての冠番組、ほんまに嬉しいです！僕ら「WILD BLUE」として積み重ねてきた時間や想いが、こういう形で一つの番組になるって考えたら胸がいっぱいになります。番組って僕らだけじゃなく、見てくれるみんなと一緒に作っていくもんやと思ってるから、STARRYのみんなにも「毎週楽しみ！」って言ってもらえるような番組にしたいです。まだまだ未完成やけど、未完成なまま全力で走ってる姿を届けることで、もっと大きな景色を一緒に見られると思ってます。
・この番組を通して「WILD BLUE」のどんな一面を披露したいですか？
この番組では、ライブや音楽では見せきれへん「WILD BLUE」の素顔を知ってもらいたいなと思ってます。普段はカッコつけてる瞬間が多いけど、実はメンバーみんな天然でおもろいところもいっぱいあるし、素直で熱いとこもある。そんなギャップを番組で自然に出せたらええなって思ってます。もちろん、僕ら自身も新しい挑戦を通して成長していく姿を見てもらえるのも嬉しいし、STARRYやこの番組で知ってくださった視聴者さんに「やっぱりWILD BLUEって最高だな」って思ってもらえるような時間にしたいです。音楽以外の場所でも、僕ららしさを楽しんでほしいです！
・初の冠番組が始まることへの感想や意気込みは？
ついに僕たちの初となる冠番組が始まるんだなという夢見心地な感覚です！すでに応援して下さっているSTARRYの皆様にはもちろんこと、まだ僕たちと出会っていない未来のSTARRYの方々にも観て頂けるように、楽しんで頂けるように様々な企画に挑戦していきたいなと思っています！この時間が視聴者の方と僕らだけの特別な空間、時間になればいいですし、明日への活力になるようなエネルギーを僕たちがあげられたらいいなぁ一緒にわぶっていきましょう！！WILD BLUEを宜しくお願いします！！
・この番組を通して「WILD BLUE」のどんな一面を披露したいですか？
メンバーそれぞれの性格、個性、強みなど様々な面を、番組を通して視聴者の方に届けていきたいなと思っています！無邪気に楽しんでいる５人の様子を観て一緒にその場にいるかのような感覚だったり、僕たちのカラーでもある‟どこか懐かしさを感じる”というもののように、学生生活を終えた視聴者の方には学校の同級生と遊んでいるみたいなテンション感で楽しんで頂きたいです！いろいろと初めてな事もたくさんあるので、ドキドキしていますが、初々しい僕たちの姿も存分に堪能できると思います（笑）！乞うご期待です！わぶわぶ！！
・番組が始まることへの感想や意気込みは？
まず素直にとても嬉しいです！メンバーともこの番組が決まる前から、いつか冠番組もちたいねって話してたことがあって、またWILD BLUEとしての夢がひとつ叶って凄く嬉しいです！ だからこそ番組を観て頂く視聴者の方はもちろんゲストで来ていただく方まで5人で楽しませていけたらなと思ってます！
・この番組を通して「WILD BLUE」のどんな一面を見せていきたいか
普段からゆるくてふざけるので頑張ってる姿も見せていきたいなと思ってます！番組を観てWILD BLUEって歌って踊るだけじゃなくて、いろんな角度から見て面白いんだって思ってもらえたら嬉しいなと思ってます！
