¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹³°¤·¤Ë¥É¥¥Ã °µ´¬¥ª¡¼¥éÊü¤Ä¡ÚTGC2025A/W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/06¡ÛÇÐÍ¥¤Î¿åÂôÎÓÂÀÏº¤¬6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC 2025 A/W¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢°µ´¬¥ª¡¼¥éÊü¤Ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ
¿åÂô¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ºÙ¤á¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤ÆÅÐ¾ì¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¡¢¾Ð´é¤òÉõ°õ¤·¤Æ°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢°µ´¬¥ª¡¼¥éÊü¤Ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ
¢¡¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢°µ´¬¥ª¡¼¥éÊü¤Ä
¿åÂô¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ºÙ¤á¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤ÆÅÐ¾ì¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¡¢¾Ð´é¤òÉõ°õ¤·¤Æ°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ÖTGC 2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û