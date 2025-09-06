「オシャレだね！」って褒められそう♡【ZARA】大人が狙いたい！「サマ見えシューズ」

残暑が厳しいけれど、そろそろ秋コーデへシフトしたい。そんな季節の変わり目は、まずシューズを履き替えてみるといいかも。今回は【ZARA（ザラ）】から、履くだけでおしゃれな雰囲気をまとえそうな「サマ見えシューズ」をご紹介。いつものコーデをランクアップできそうなデッキシューズや、周りと差がつくコーデを楽しめそうなミュールローファーなどが登場。

履くだけで格上げ！ 大人が狙いたいサマ見えシューズ

【ZARA】「レースアップフラットシューズ」\7,990（税込）

メリージェーンやバレエシューズに続き、注目を集めているデッキシューズ。こちらのシューズは、高級感のあるレザー風素材で、履くだけでコーデを格上げできそうなのが魅力。落ち着いたブラウンカラーが秋らしさも感じさせます。足元をデッキシューズにチェンジするだけで、いつもの服装も一気に垢抜けた印象に仕上がりそう。

フォルムも色味も絶妙！ 褒められバレエシューズ

【ZARA】「ローヒールレザーバレリーナシューズ」\8,990（税込）

まだまだ人気継続中のバレエシューズ。甘すぎるのが苦手なら、スッキリとしたトゥデザインでカッコよく決まりそうなこちらの商品がおすすめです。ニュアンス感のあるカーキ色がおしゃれ度アップもサポート。アッパーのステッチワークもコーデにいいアクセントを与えます。

ミュールローファーで周りと差がつくプレッピースタイルに

【ZARA】「チャンキーソール ミュールローファー」\5,990（税込）

ペニーストラップとタッセルがポイント。一点投入でトレンドのプレッピースタイルを楽しめそうなローファー。一癖きかせたミュールタイプで、周りから「おしゃれだね」って褒められそうなサマ見えコーデに。5cmのチャンキーヒールなので、スタイルアップを狙いながら、安定感のある履き心地も実感できそうです。

淑女ムード漂うスリングバックシューズ

【ZARA】「スエード キトンヒール スリングバックシューズ」\8,990（税込）

クラシック回帰の流れから、レディライクなファッションが注目を集めている今シーズン。アンクルストラップと、ツンと尖ったつま先、キトンヒールが、洗練された大人女性の魅力を引き立ててくれそうな、こちらのシューズもおすすめ。スエード素材が秋ムードを盛り上げ、季節感を先取りできそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

