◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神４―１広島（６日・甲子園）

広島は３連敗で、３カード連続の負け越しが決まった。１２安打で１得点。３ゲーム差で追う３位のＤｅＮＡ、０・５差の中日も敗れたが、ＣＳ進出を争う上位との差を詰めることができなかった。

初回に先制したものの、５回までに８安打で１０残塁。３回無死一、二塁からモンテロの遊直が正面を突くと、続く末包の左飛も快音が守備範囲に飛んだ。４回は無死一、二塁で打席が回った投手の常広がバントを決められず、無得点に終わると、直後にモンテロの失策で招いたピンチで同点とされ、６回に勝ち越しを許した。７回と８回は併殺打。９回も先頭の中村奨が１２球粘って中前打を放ち、ファビアンも中前打で続いたが、中軸が打ち取られた。

以下は試合後の新井貴浩監督の一問一答

―先発の常広は粘ったが

「ナイスピッチングだったと思う。よく粘って投げた」

―失策が失点につながった

「（モンテロは）エラーがついたけど、見ていたら、イレギュラーしたように見えた。一塁線でバウンドが変わってるからね、難しいボールだったし。泰（６回２死満塁で失策を犯した佐々木）も勉強だと思うし、また練習するしかないね」

―常広は走者を出してからの投球が課題か

「粘り強く投げていた。相手はいい打線。ゲームをつくったと思う。泰と一緒で投げながら、経験しながら成長していってもらいたいので」

―３回の好機でモンテロ、末包は芯で捉えたが

「チャンスでそういうのが続いたよね。捉えているんだけど、正面にいってしまうというね」

―１２安打を放ったが

「ヒットは出ているけど、チャンスで捉えた打球が正面にいくことがけっこうあった。バットは振れている。奨成も最後、粘りながらいいヒットだった。また、あしたです」