日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55＆日曜前7・30）が6日に生放送され、巨人の田中将大投手（36）がVTR出演。幼なじみでもある坂本勇人内野手（36）とのなにげない会話の内容を明かして視聴者をほっこりさせた。

「アスリート熱ケツ情報」のコーナー。この日のテーマは「これだけは言いたい」だった。

「そのテーマ聞いた瞬間、思い浮かんだ顔は大勢ですけど」と笑顔で切り出したマー君。

大勢投手（26）は田中将が今季から巨人に加入したのを受けて「不思議な子が今年入団しました。マー君、神の子、不思議な子！さあ、行こ〜！」と多くのチーム関係者の前で11学年上にあたるレジェンドをいじって大きな話題を呼んだが、「とぼけてるような感じで、全て。何が本気で何が冗談なのか全く読めないですね、まだ、僕には」といまだに大勢のキャラクターをつかみ切れていないことを明かしつつ、まずは可愛い後輩について目尻を下げた。

そして、幼なじみの坂本に「言いたいこと」はあるのか聞かれると「ナイスホームラン！」とさらに笑顔に。

坂本は8月15日の阪神戦（東京D）で0―4の6回に代打で3号3ラン。左翼スタンド上段に飛び込む特大の一発で一瞬にして敗色ムードだった空気を変え、6―5での逆転勝利を呼び込んだ。田中将は妻子とともに自宅でテレビ観戦。「うわぁ〜っ！！！ってなった」とうれしそうに振り返った。

「会った時に“ナイスホームラン！”って言いましたよ」と改めて顔を見て本人にも直接伝えたそう。坂本の反応を聞かれると「“ありがとう”って。“久しぶりにちゃんと打てたわ”みたいなこと言ってました」と穏やかな表情で会話の内容を明かすマー君だった。