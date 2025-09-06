STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「ACEes」が6日、さいたまスーパーアリーナで行われた「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN／WINTER」にサプライズ登場し、新曲「Biggest Party」を初披露した。 今年2月に誕生した新グループで、グループとしてのTGC参加は初めて。浮所飛貴（23）が「こんばんは！ACEesです！TGCに来たぞ！」とシャウトすると割れんばかりの大歓声。シークレットゲストでの登場となったが、会場のボルテージは右肩上がり。作間龍斗（22）が「急に出てきてあおってすみません」としながらも、5人で会場の四方八方をあおりまくり。5人そろってランウェーを歩き、スポットライトを一身に浴びた。

「ACEes」は、TGC20周年を記念したセレブレーション公式サポーターに就任。新曲はそのセレブレーションソングとして制作され、歌詞の大部分が英語のアップテンポな楽曲。個人としてもTGC初出演の深田竜生（23）は「ずっと出たかったステージ。僕自身も『ACEes』としても初めてだったので、光栄に思います」と感激しながら会場を見渡した。

EXIT兼近大樹（34）は、華々しいステージで会場を盛り上げた浮所に対して、「飛貴、『ラヴィット！』の時と全然違うじゃん！」とバラエティー番組とのギャップに脱帽。浮所は「こっちが本当です！」と“ドヤ顔”だった。