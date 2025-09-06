お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が6日、TOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神様」（土曜後6・00）に出演。尊敬する人物を明かした。

井口は、尊敬する人は？という質問に、所属する「タイタン」の太田光代社長の名前を挙げた。

その理由として、ある時に太田社長や経営者と飲む会に参加することがあり、同席した有名社長から太田社長の「グラス空になってるんだから、お前入れろよ」と言われたところ、太田社長が「この子、タレントだから、そういうのさせないから」と言ったというエピソードを披露し「カッコいいなと思いました」と語った。

井口は、タイタンのルールとして太田社長の夫で「爆笑問題」の太田光が「社長の取ってきた仕事は、文句を言わずに全部やる。そのかわり、芸のことについては言わないでくれ。芸人の面白いと思っていることが1番面白いんだから、言わないでくれっていう考え」で事務所が動いているとし「ネタ見せも作家さんも見せ方のアドバイスはするけど“これ面白くないからダメ”とか、そいういうのがは言わない」と明かした。